Под Орлом построят новый мост за 228 млн рублей

7.9.2020 | 11:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Путепровод через Оку свяжет Тайное и Касьяновку.

В деревне Тайное Неполодского сельского поселения Орловского района построят мост. Путепровод через Оку соединит Тайное и деревню Касьяновку. Проект моста уже прошел госэкспертизу. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Клычкова в Орловский район.

— Посетил населенный пункт Тайное. Учитывая просьбы жителей, здесь будет вестись строительство моста через реку Ока для обеспечения транспортной доступности д. Касьяновка и д. Тайное. На данный момент проектно-сметная документация разработана и прошла государственную экспертизу. Заявку на финансирование мы уже направили, — написал Клычков на своей странице в соцсети.

Уже известно, что длина моста будет составлять около 140 метров, а ширина — около 11 метров. Сметная стоимость строительства – 228,3 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования