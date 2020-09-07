Под Орлом построят новый мост за 228 млн рублей

Путепровод через Оку свяжет Тайное и Касьяновку.

В деревне Тайное Неполодского сельского поселения Орловского района построят мост. Путепровод через Оку соединит Тайное и деревню Касьяновку. Проект моста уже прошел госэкспертизу. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Клычкова в Орловский район.

— Посетил населенный пункт Тайное. Учитывая просьбы жителей, здесь будет вестись строительство моста через реку Ока для обеспечения транспортной доступности д. Касьяновка и д. Тайное. На данный момент проектно-сметная документация разработана и прошла государственную экспертизу. Заявку на финансирование мы уже направили, — написал Клычков на своей странице в соцсети.

Уже известно, что длина моста будет составлять около 140 метров, а ширина — около 11 метров. Сметная стоимость строительства – 228,3 млн рублей.

ИА «Орелград»