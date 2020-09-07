Прокуратура заинтересовалась пожаром под Орлом, в котором пострадал 4-летний ребенок

Ведомство оценит работу ответственных лиц.

Прокуратура Орловской области намерена провести проверку по факту пожара в жилом доме во Мценском районе. Как уже писал «Орелград», в огне пострадал 4-летний ребенок. С ожогами его госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

Напомним, пожар произошел на улице Лесной в деревне Волково Мценского района. По информации МЧС, дом выгорел изнутри на площади 50 кв.м., сгорела крыша. Причины ЧП и ущерб устанавливаются.

— В рамках прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»