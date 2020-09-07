В Орле сдадут в аренду два участка на шоссе

Мэрия Орла объявила о поиске потенциальных арендаторов.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал сразу два однотипных постановления о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Один из них расположен на Залегощенском шоссе. Открытый аукцион по нему планируется провести 12 октября 2020 года.

Речь идет об участке, государственная собственность на который не разграничена. Его площадь составляет 2638 квадратных метров. Разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН. Срок аренды составит 32 месяца. Начальный размер ежегодной арендной платы за этот участок Муромский установил в сумме 96100 рублей.

Во втором случае речь идет об участке, расположенном по Новосильскому шоссе. Аукцион назначен на 6 октября 2020 года. Он также будет открытым по составу участников. Площадь этого участка составляет 2025 квадратных метров, его разрешено использовать под размещение склада V класса опасности.

Срок аренды, как и в предыдущем случае, составит 32 месяца. Начальный размер ежегодной арендной платы за эту земли — 70500 рублей. Муромский также поручил управлению муниципального имущества и землепользования администрации города организовать и провести аукционы в соответствии с подписанными им постановлениями.

ИА «Орелград»