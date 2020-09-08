Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 7427

За сутки заболели еще 50 человек.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Орловской области с начала пандемии достигло 7427. За сутки выявили еще 50 заразившихся орловцев, рассказали в федеральном оперштабе.

Сообщается, что на утро вторника, 8 сентября выздоровели еще 67 человека (5 889 всего). На сегодня известно о 111 умерших от COVID-19 жителях региона.

За последние сутки в России коронавирусом, по официальным данным, заразились 5 099 человек в 83 регионах. Почти четверть инфицированных (1184) переносят болезнь без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России заразились 1 035 789 человек в 85 регионах. За сутки выздоровели 6 772 человека (850 049 всего), умерли 122 человека (17 993 всего).

ИА «Орелград»