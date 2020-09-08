Оборот малого бизнеса в Орле превысил 33 млрд рублей

8.9.2020 | 9:01 Новости, Экономика

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Наибольшая часть средств пришлась на торговлю.

Орелстат обнародовал основные показатели деятельности малых предприятий Орловской области за январь-июнь 2020 года. Отметим, что в выборку не попали данные о работе микропредприятий. Сообщается, что за отчетный период времени совокупный оборот денежных средств по малым предприятиям региона в действующих ценах составил 33,637 миллиарда рублей.

Безусловным лидером данной сферы стала оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на эти виды деятельности пришлось 17,354 миллиарда рублей, или примерно половина всего оборота. Более 8,2 миллиарда рублей прошло через сферу обрабатывающих производств, свыше 2,3 миллиарда – через строительство, свыше 2,1 миллиарда – через сельское хозяйство.

Средняя численность работников малых предприятий Орловской области за отчетный период времени составила 23 457 человек. Из них лишь около сотни являются совместителями, а остальные работают на постоянной штатной основе. Больше всего занятых оказалось в сфере обрабатывающих производств – 6623 человека. В сфере авторемонта и торговли трудился 5001 работник, в строительстве – 2488, в сельском хозяйстве – 1823, в сфере сделок с недвижимостью – 1796.

ИА «Орелград»

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