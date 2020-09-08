Орловцев призвали вакцинироваться до эпидемии гриппа

Роспотребнадзор выступил с обращением к жителям региона.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обратилось к жителям региона с призывом своевременно позаботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье своих близких. Ведомство настоятельно рекомендует гражданам сделать прививку до эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в бюджетных учреждениях здравоохранения области по месту жительства или работы, — подчеркнуто в обращении.

Согласно приведенным данным в Орловскую область уже поступили первые противогриппозные препараты. Так, вакцина «Совигрипп», предназначенная для иммунизации детей, поступила в количестве 29 792 дозы. Кроме того, в регион поступило 108 840 доз вакцин для взрослых «Флю-М» и «Совигрипп».

«По вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефонам: 42-91-82, 42-37-75 и 41-53-11», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее руководитель областного департамента Иван Залогин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявил, что вакцину распределят между медицинскими организациями. Первыми начнут прививать детей и взрослых из «групп риска».

ИА «Орелград»