Стали известны детали ДТП с тремя погибшими под Орлом

Умершему ребенку было 8 лет

УГИБДД по Орловской области опубликовало детали автокатастрофы, которая случилась вечером 7 сентября на трассе М-2 «Крым» в районе села Ивановское. Как уже рассказывал «Орелград», в аварии погибли три человека, в том числе ребенок.

Инспекторы установили, что автомобиль «Тойота Камри» ехал в сторону Орла и столкнулся с встречной «Киа Рио». Все погибшие — это пассажиры «Киа»: 38-летняя женщина, 35-летняя женщина и 8-летний мальчик. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

Кроме того, в аварии пострадал ещё один ребенок из «Киа» — 12-летний мальчик. Его госпитализировали в НКМЦ им. Круглой. 40-летнего водителя «Рио» и 42-летнего водителя «Тойоты» доставили в областную больницу.

ИА «Орелград»