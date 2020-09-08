Стали известны детали ДТП с тремя погибшими под Орлом

8.9.2020 | 9:31 Важное, Новости, Происшествия

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Умершему ребенку было 8 лет

УГИБДД по Орловской области опубликовало детали автокатастрофы, которая случилась вечером 7 сентября на трассе М-2 «Крым» в районе села Ивановское. Как уже рассказывал «Орелград», в аварии погибли три человека, в том числе ребенок.

Инспекторы установили, что автомобиль «Тойота Камри» ехал в сторону Орла и столкнулся с встречной «Киа Рио». Все погибшие — это пассажиры «Киа»: 38-летняя женщина, 35-летняя женщина и 8-летний мальчик. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

Кроме того, в аварии пострадал ещё один ребенок из «Киа» — 12-летний мальчик. Его госпитализировали в НКМЦ им. Круглой. 40-летнего водителя «Рио» и 42-летнего водителя «Тойоты» доставили в областную больницу.

ИА «Орелград»

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