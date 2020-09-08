Суд рассмотрел дело о молоке с чужеродной ДНК

Спор производителя надзорного ведомства дошел до кассации.

Кассационный арбитражный суд Центрального округа рассмотрел дело, которое прошло до этого две инстанции. Спор возник из-за выводов, которые по итогам проведенной проверки сделали специалисты территориального управления Россельхознадзора.

Как напомнили в пресс-службе этого ведомства, еще летом 2019 года в крупной торговой сети были отобраны для исследования пробы молочной продукции. Экспертизу провели в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. В результате в так называемом сметанном продукте была выявлена чужеродная ДНК, а именно ДНК курицы.

В связи с этим в августе 2019 года управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выдало производителю данной продукции предписание о прекращении действия декларации на нее. Однако компания категорически не согласилась с выводами экспертов.

Она обратилась в арбитражный суд Орловской области с требованием признать выданное ей предписание недействительным. В конце ноября 2019 года дело было рассмотрено. Орловский арбитраж признал действия сотрудников управления Россельхознадзора законными.

Производитель не согласился и с этим и обжаловал решение в Воронеже, в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В марте 2020 года эта инстанция также не нашла оснований для отмены предписания, выданного контролирующим органом. Для него вина компании оказалась очевидной. Тогда проигравшая сторона решила попытать счастья в кассации. И вот уже сейчас арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения двух нижестоящих инстанций. Тем самым был подтвержден и сам факт наличия в «сметане» чужеродной ДНК.

ИА «Орелград»