В Ливнах раскритиковали безналичную плату за проезд

8.9.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Жители города жалуются на водителей, отказывающихся принимать карты.

Проблемы, возникающие с оплатой проезда в общественном транспорте, обсудили на оперативном совещании в администрации Ливен. Напомним, в этом году райцентр начал транспортную реформу. По примеру областного центра местные власти разрешили принимать плату за проезд безналичным способом. Причем с 1 сентября стоимость проезда на территории города одинакова для наличной и безналичной оплаты. Она составляет 19 рублей за одну поездку.

Однако, как сообщили в администрации города, ливенцы в социальных сетях уже критикуют новую систему. А некоторые горожане даже пожаловались на нее в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Регулярно поступают жалобы о том, что в общественном транспорте города не принимают безналичную оплату, — сообщил и.о. замглавы администрации Ливен по ЖКХ и строительству Сергей Барыбин. — Якобы не исправны терминалы. И водители требуют оплатить проезд наличными. По нашим сведениям, в городских маршрутках все без исключения терминалы исправны. Впредь за такие ситуации будем наказывать вплоть до увольнения».

В мэрии подчеркнули, что в сентябре в райцентре действует акция, при которой банк доплачивает часть суммы за пассажиров, оплативших проезд при помощи его карт. Кроме того, критика со стороны горожан коснулась интервалов движения и маршрутов. Их власти тоже обещали пересмотреть, для чего в городе планируется провести дополнительный мониторинг.

ИА «Орелград»

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