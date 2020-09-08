В Орле «испарился» сайт о продаже фальшивых денег

Пока дело дошло до суда, сайт стал законопослушным.

Любопытное административное дело поступило на рассмотрение в Заводской районный суд города Орла. Исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, подала прокуратура.

Из него следовало, что в ходе мониторинга прокурорские работники выловили в Сети сайт, на одной из страниц которого была размещена информация о продаже фальшивых денежных купюр. Как указало в заявлении надзорное ведомство, вход на данный сайт является свободным, предварительной регистрации не требуется. Ознакомиться с содержанием указанной интернет-страницы может любой пользователь Сети, информация распространяется бесплатно.

Прокурор призывал признать эту информацию запрещенной, поскольку на сайте был размещен даже ценник на поддельные купюры. Были указаны способы их заказа и доставки, что в силу статьи 186 Уголовного кодекса РФ является уголовно-наказуемым деянием.

Однако когда иск дошел до суда, прокуратура от него отказалась. Причиной стало то, что «информация о продаже фальшивых денежных купюр в настоящее время на указанном сайте отсутствует». В связи с этим суд вынес определение о прекращении производства по заявленному иску. Этот тот редкий случай, когда владельцы сомнительного интернет-ресурса успевают «исправиться» до того, как будет принято решение о закрытии сайта.

ИА «Орелград»