Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 113

9.9.2020 | 10:23 Новости, Общество

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За сутки умерли еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 113, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки умерли еще два человека.

Вместе с тем диагноз подтвердился еще у 49 больных, общее количество случаев выросло до 7476. Выздоровели 5935 человек (+46 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 041 007, за сутки заразились 5218 человек, из которых 1195 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 856 458 человек, умерли 18 135.

ИА «Орелград»

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