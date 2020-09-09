Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 113

За сутки умерли еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 113, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки умерли еще два человека.

Вместе с тем диагноз подтвердился еще у 49 больных, общее количество случаев выросло до 7476. Выздоровели 5935 человек (+46 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 041 007, за сутки заразились 5218 человек, из которых 1195 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 856 458 человек, умерли 18 135.

ИА «Орелград»