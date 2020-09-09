Орловскому бизнесу рассказали о кредитах по сниженной ставке

Минимальный показатель достиг 2,125%

Фонд микрофинансирования центра «Мой бизнес» рассказал орловским предпринимателям о возможности взять кредит по пониженной ставке. В условиях кризиса бизнесу «как никогда важно иметь доступ к дополнительным источникам финансирования», подчеркивается в сообщении, поступившем в редакцию.

Минимальная ставка составляет 2,125%. Срок рассмотрения заявки сокращен до 1 дня, а требования к заемщикам стали лояльнее. Подробности можно узнать на сайте fmoo.msb-orel.ru.

Помощь орловскому бизнесу оказывается в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

ИА «Орелград»