Орловскому бизнесу рассказали о кредитах по сниженной ставке

9.9.2020 | 10:00 Новости, Экономика

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Минимальный показатель достиг 2,125%

Фонд микрофинансирования центра «Мой бизнес» рассказал орловским предпринимателям о возможности взять кредит по пониженной ставке. В условиях кризиса бизнесу «как никогда важно иметь доступ к дополнительным источникам финансирования», подчеркивается в сообщении, поступившем в редакцию.

Минимальная ставка составляет 2,125%. Срок рассмотрения заявки сокращен до 1 дня, а требования к заемщикам стали лояльнее. Подробности можно узнать на сайте fmoo.msb-orel.ru.

Помощь орловскому бизнесу оказывается в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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