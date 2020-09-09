Суд объяснил, почему одиночные пикеты вдруг стали незаконными

Административную ответственность влечет проведение любых публичных мероприятий.

Суд Советского района на своем официальном сайте разъяснил причины привлечения местного жителя к административной ответственности за проведение публичного мероприятия. Дело в том, что 8 августа один из жителей Орла около 15 часов дня провел одиночный пикет у здания администрации Орловской области.

Провел он его «с целью публичного выражения своего мнения, привлечения внимания других граждан и формирования общественного мнения по вопросу общественно-политических проблем». Казалось бы, пикет был одиночным, какие могут быть претензии?

Однако постановлением Советского районного суда от 4 сентября данный гражданин был привлечен к административной ответственности – его наказали предупреждением. Теперь же в суде разъяснили, почему было принято такое решение. Одиночное пикетирование регламентируется Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно ему, оно является одной из форм проведения публичного мероприятия.

Далее суд ссылается на указ губернатора Андрея Клычкова от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Этим документом на территории региона временно было приостановлено проведение «развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан».

Ключевым в данном случае оказалось слово «публичных». Обнаружив связь между федеральным законом и указом губернатора, суд привлек одиночного пикетчика к административной ответственности. Впрочем, постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»