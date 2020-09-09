В Орле машина такси сбила женщину

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре».

Вчера, 8 сентября в Орле произошло ДТП с участием машины, оклеенной в такси. Ее водитель сбил пешехода на «зебре».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 18.00 в районе дома №15 по улице Розы Люксембург. 40-летний мужчина за рулем «Рено Логан» двигался по улице Розы Люксембург со стороны улицы Гагарина в направлении Комсомольской.

На нерегулируемом перекрестке он наехал на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по «зебре».

В результате ДТП пешеход получила травмы. Видимо, пострадала женщина не сильно: сообщается, что ее отпустили домой.

ИА «Орелград»