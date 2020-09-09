В Орле пенсионерка решила сократить путь и попала под машину

Пешеход отделалась небольшими травмами.

Вчера, 8 сентября в Орле иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу не по «зебре».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 09.00 в районе дома №11 по улице Новосильской. 54-летний водитель автомобиля SsangYong сдавал задом и не заметил пешехода. В ведомстве уточнили, что 67-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

— В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, — рассказали в УГИБДД.

ИА «Орелград»