В Орловской области впервые за полгода снизилось число безработных

Областные власти объясняют тенденцию успехом мер господдержки.

Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина заявила о наметившейся в регионе тенденции к снижению численности безработных. Краткий отчет приведен на сайте ведомства. По ее словам, число безработных начало снижаться во второй половине августа.

Ирина Гаврилина привела конкретные цифры. Так, на 24 августа 2020 года на учете в органах службы занятости Орловской области состояло 13 212 безработных. К 28 августа их количество снизилось до 13 177 человек, а по состоянию на 7 сентября на учете осталось ровно 13 тысяч человек.

«Ирина Александровна отметила, что в целом, по сравнению с 2019 годом, в связи с пандемией коронавируса, безработица выросла в 4 раза, — сообщили в областном управлении труда и занятости. — В органы службы занятости за 8 месяцев в поиске подходящей работы обратились 20,9 тысячи человек, в то время как в аналогичном периоде прошлого года обратившихся было 9,5 тысячи».

Словом, ситуация остается сложной, но позитивным фактором является то, что фактически с апреля 2020 года в регионе впервые число безработных начало снижаться. Весной и в начале лета оно прирастало стремительными темпами. Областные власти отмечают, что в текущем году при содействии государственной службы занятости было трудоустроено 3,4 тысячи орловцев. Кроме того, свыше 800 безработных были направлены на обучение востребованным на рынке труда профессиям за бюджетный счет.

«Способствуют эффективному трудоустройству ярмарки вакансий, — говорят в управлении. — В этом году, в связи с коронавирусом, их проведено меньше, чем могло бы быть в иных обстоятельствах. И, тем не менее, более 200 человек нашли работу в ходе 27 ярмарок, в которых участвовали 82 работодателя».

Более 200 безработных были устроены на оплачиваемые общественные работы. Эти люди благоустраивали улицы, воинские мемориалы, парки и скверы.

ИА «Орелград»