Воду в поселке под Орлом дали только после вмешательства прокуратуры

Местные жители на две недели остались без воды из-за аварии.

Только после вмешательства прокуратуры жителям поселка в Глазуновском районе вернули водоснабжение. Больше двух недель люди провели без холодной, в том числе и питьевой, воды. Виной тому стала авария на сетях и, как выяснило надзорное ведомство, — нерасторопность местных чиновников и коммунальщиков.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, многоэтажки и частный сектор поселка Техникумовский отключили от водоснабжения из-за аварии в сети. Воды не было почти две недели. При этом местные чиновники даже не удосужились организовать подвоз питьевой воды к домам.

Также надзорное ведомство установило, что ответственные чиновники и коммунальщики не приняли своевременных мер к ликвидации аварии, а сроки ремонта необоснованно затянули.

Водоснабжение в поселке восстановили только после вмешательства прокуратуры. Ответственных должностных лиц уже наказали.

ИА «Орелград»