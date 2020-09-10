Команду Клычкова обвинили в циничном общении с учителями

Школу под Орлом, за которую судилась прокуратура, все-таки закрыли.

Топковская школа в Покровском районе 1 сентября не открыла двери для учеников. Учреждение образования, за которое судилась областная прокуратура, все же закрыли по решению чиновников. Об этом в Сети рассказала депутат облсовета Валентина Остроушко.

Как уже писал «Орелград», сразу несколько орловских сельских школ в 2019 году попали под «оптимизацию». Учреждения закрывали, несмотря на протесты местных жителей, а детей стали возить в соседние села. Так было и в случае с Топковской школой. Детей из нее планировали возить в соседнюю Грачевку. Но проверка прокуратуры показала, что дорога между эти населенными пунктами не соответствует требованиям, возить детей по ней небезопасно. Именно на этом основании прокуратура в суде требовала отменить решение властей о закрытии школы в Топках.

Судя по посту, который опубликовала в соцсети Остроушко, дорогу так и не починили, а школу все-таки закрыли. Видимо, решение Покровского суда удачно оспорили в апелляции.

Депутат рассказала, что на днях в Топки приезжала глава департамента образования Татьяна Крымова. Местные жители пожаловались на закрытие школы главе КПРФ Геннадию Зюганову. Приехав, Крымова на этот раз пыталась обосновать решение о ликидации школы тем, что местные учителя якобы давали детям «некачественное образование». Остроушко пишет, что в ответ учителя «сказали, какие оценки получали их выпускники (что и горожане позавидуют!)», но Крымова «даже не извинилась».

— Крымова на встречу в Топках опоздала на полчаса… Объяснила тем, что ее задержали на совещании. Ей учителя не поверили, предположили, что она не ожидала, что придется ехать по разбитым дорогам. Посмотрела ли Крымова, оценила ли дорогу, по которой возят топковских учеников в другую школу, я не знаю… Может, губернатор съездит в якобы им спасенную в прошлом году школу, вернее, теперь уже в дальнее село (школа-то закрыта), чтобы оценить местные дороги, — предложила Остроушко.

ИА «Орелград»