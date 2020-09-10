Орловцев предупредили о реальной угрозе чумы

Областная ветслужба обратилась к региональным свиноводам.

Управление ветеринарии Орловской области обратилось к руководителям свиноводческих, убойных и мясоперерабатывающих предприятий региона. Ведомство сообщает о том, что в августе-сентябре 2020 года в Центральном федеральном округе ухудшилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. В частности, «зарегистрированы многочисленные случаи заболевания среди домашних и диких свиней на территории Калужской и Тульской областей».

Ветслужба предупреждает, что в связи с этим вырос риск угрозы заноса и распространения возбудителя АЧС на территории Орловской области. Причем специалисты открыто называют эту угрозу реальной. Они призывают руководство предприятий «принять все исчерпывающие меры по недопущению возникновения АЧС на производственных площадках».

Заодно управление ветеринарии напомнило им об ответственности за нарушение правил содержания свиней. Орловских аграриев призвали «не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, скармливание свиньям пищевых отходов и лечение свиней без предварительного исключения диагнозов африканской и классической чумы свиней по результатам лабораторных исследований».

Также их обязали предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы свиней для осмотра и в течение 24 часов извещать их обо всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания или гибели нескольких свиней.

ИА «Орелград»