Орловцы назвали неожиданную причину распространения коронавируса

10.9.2020 | 17:31 Новости, Общество

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Спорная гипотеза была озвучена в ходе беседы в общественной приемной.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле стартовала неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Она проводится в общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. Прием поочередно будут вести ведущие политики и эксперты Орловской области.

Первым орловцев выслушал спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Как рассказали в региональном отделении «Единой России», несколько пришедших граждан пожаловались на «невозможность получения высококвалифицированной консультации детских специалистов в послековидный период».

«Жители Орла высказывали свои опасения относительно нехватки медицинских кадров и, как следствие, возросших очередей в поликлиниках, — говорится в сообщении реготделения партии. — По их мнению, из-за постоянного скопления граждан, даже в местах оказания медицинских услуг, на территории региона продолжает расти количество заболеваний коронавирусом».

Леонид Музалевский согласился с проблемой – с тем, что действительно область испытывает определенный дефицит квалифицированных медицинских кадров. Однако трудно согласиться с тем, что этот фактор является причиной распространения коронавируса. Другое дело – ответственность самих граждан, которые зачастую отказываются соблюдать масочный режим. Напомним, его на территории Орловской области еще никто не отменял. Леонид Музалевский сообщил, что в ближайшее время будут проведены выездные проверки по местам массового скопления людей, на территории которых орловцы не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

«Учитывая, что жители города попросту не хотят выполнять предписанные рекомендации в отношении сложившейся эпидемобстановки, растет и количество заболевших, — считает парламентарий. — Пока мы сами не будем проявлять заботу о себе и о своих ближних, ни о каких улучшениях не может идти речи».

Что касается дефицита медицинских кадров, то он отметил, что проблема отчасти связана с нежеланием ряда выпускников колледжей и вузов работать по полученной ими профессии и специальности. По мнению Леонида Музалевского, решить эту проблему можно за счет введения на федеральном уровне профессиональных стандартов, которые обязывали бы выпускников проработать по своей специальности хотя бы несколько лет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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