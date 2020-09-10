Орловскому бизнесу рассказали о деньгах на зарплату новых сотрудников

В регионе введена новая мера господдержки

Орловский бизнес может получить деньги на зарплату новых сотрудников. В регионе вводятся субсидии на рабочие места для общественных работ. Список трудовых обязанностей, которые попадают под это определение, доступен здесь.

Если работодатель нанимает на общественные работы людей, оформленных в центре занятости, то за труд им заплатит государство — частично или полностью. Речь идет о выплатах до трех МРОТ; также государство полностью оплачивает страховые взносы в небюджетные фонды.

«Максимальная сумма, которую может получить предприятие за одного работника, составляет 52110 рублей. При этом пособие по безработице и материальная помощь на время его участия в общественных работах будут сохраняться», — говорится в сообщении.

За господдержкой малый бизнес и ИП может обратиться в центры занятости населения. Их адреса и телефоны размещены на сайте job.orl.ru. Полные условия предоставления субсидий по общественным работам доступны здесь.

Документы на субсидию необходимо сдать до 10 ноября 2020 года. Помощь оказывается в рамках нацпроекта о поддержке предпринимательства. Центр «Мой Бизнес» дает консультации по всем мерам антикризисной поддержки по телефону 8 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»