Пандемия сорвала летние планы орловских подростков

В Орловской области подросткам не удалось заработать «карманные деньги».

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции не удалось выполнить план по трудоустройству подростков. Напомним, в регионе ежегодно по линии государственной службы занятости трудоустраиваются несовершеннолетние. Зарплату им выдает работодатель, но еще по 1500 рублей в месяц они получают от государства в качестве материальной поддержки.

Изначально планировалось, что в 2020 году работу получат 2,7 тысячи орловских подростков. Причем пик трудоустройства по традиции приходится на лето. Однако, согласно обнародованным данным, в этом году отработало менее ста человек. Вот и сентябрьский набор подростков на работу оказался ограничен. Хотя определенные предложения для ребят все еще имеются.

«Сеть кафе общественного питания «Макдоналдс» продолжает в сентябре трудоустраивать подростков кухонными рабочими, — пояснили в управлении труда и занятости. — Однако набор ограничен: не больше пяти ребят, достигших возраста 16-ти лет, примет каждое из четырех кафе, участвующих в организации временной занятости несовершеннолетних».

Большинство рабочих мест для подростков в этом году было выделено в районах. В основном это сделали школы, которые привлекли своих же учеников к ремонту и благоустройству. Например, в Глазуновке до конца сентября отработают подсобными рабочими 20 учащихся местной школы.

«Временная занятость подростков всегда считалась хорошей воспитательной мерой, дисциплинирующей ребят, — отметили в управлении. — Работая, подросток чувствует себя взрослым, становится серьезнее и ответственнее относится к своим поступкам».

ИА «Орелград»