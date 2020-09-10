Прокуроры отсудили квартиры для орловских сирот

Сразу два аналогичных иска удовлетворили орловские суды.

В Орловской области завершились очередные судебные процессы, истцами в которых выступили прокурорские работники. Один из них прошел в Глазуновке, а второй – в Малоархангельске. В обоих случаях прокуроры выступили в защиту прав детей-сирот, которым местные чиновники не предоставили положенное по закону жилье.

Как сообщили в Глазуновском районном суде, в данном случае иск был подан в защиту прав местной жительницы. Постановлением главы администрации района еще в 2015 году девушка была поставлена на регистрационный учет в качестве имеющей право на предоставление благоустроенного жилья. Хотя прошло уже пять лет, сейчас она стоит 17-й в районной очереди.

Изучив материалы дела, суд полностью удовлетворил исковые требования. Местную администрацию обязали предоставить девушке-сироте по договору найма жилое помещение общей площадью от 28 до 45 квадратных метров. Суд отвел чиновникам на это два месяца со дня вступления решения в законную силу.

В Малоархангельске прокуратура защитила права юноши. Из материалов дела следует, что закрепленное за ним жилье было признано непригодным для дальнейшего проживания. После этого молодого человека поставили на учет, но до сих пор жилье так и не дали. Суд также в полном объеме удовлетворил требования. Он обязал чиновников предоставить юноше помещение площадью не менее 28-33 квадратных метров, по договору найма специализированного жилого помещения.

ИА «Орелград»