Суд в Орле рассмотрит иск о ликвидации футбольного клуба «Спартак»

10.9.2020 | 8:32 Новости, Спорт

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Решение о подаче административного иска приняло управление Минюста.

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Как сообщается на сайте управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, принято решение о направлении в суд административного искового заявления. Ведомство будет просить о ликвидации некоммерческой организации — Спортивной ассоциации «Футбольный клуб «Спартак» г. Орел». Если иск будет удовлетворен, ее исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Основания для подачи иска не уточняются.

Отметим, что это не единственное подобное решение, принятое региональным управлением Минюста в первой декаде сентября. В суд будет направлено еще два аналогичных административных иска. В одном случае ведомство ставит вопрос о признании общественного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица. Речь идет об областном отделении Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия».

Во втором случае такие же требования предъявлены в отношении Орловской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Департамент судебных экспертиз и технических исследований». Как и в случае со «Спартаком», управление Минюста намерено добиваться исключения этих организаций из Единого государственного реестра юридических лиц.

ИА «Орелград»

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