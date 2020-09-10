В Орле 13 детей сбили на «зебре»

10.9.2020 | 8:00 Новости, Происшествия

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Полиция обнародовала статистику ДТП в областной столице.

В 2020 году на территории города Орла было зарегистрировано 78 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В результате различные травмы получили 13 несовершеннолетних. Такую статистику обнародовала пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ведомстве пояснили, что полиция принимает профилактические меры для предотвращения подобных происшествий. В частности, с начала сентября сотрудники ГИБДД и других подразделений дежурят возле «зебр», расположенных у школ, гимназий и лицеев. Они следят за тем, чтобы водители пропускали пешеходов.

«В ходе данного мероприятия особое внимание уделяют несовершеннолетним пешеходам, которые после длительного перерыва вновь сели за парты, — сообщили в пресс-службе УМВД. — Полицейские помогают адаптироваться детям на проезжей части в условиях плотного дорожного трафика. Также присутствие сотрудников органов внутренних дел дополнительно дисциплинирует водителей транспортных средств, отвыкших от большого количества пешеходов вблизи образовательных учреждений».

Полиция также призвала водителей быть бдительными и снижать скорость движения автомобиля при приближении к «зебре».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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