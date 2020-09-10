В Орле маршрутка попала в аварию

В ДТП пострадала одна из пассажирок.

Вчера, 9 сентября в Орле в ДТП попала маршрутка с пассажирами. Автобус №115 курсирует между автовокзалом и микрорайоном «Болховский». На улице Комсомольской автобус столкнулся с «пятнашкой».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 17.30. За рулем маршрутного такси ехал 54-летний водитель. Автобус двигался со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Мопра.

Буквально в паре метров от остановки в районе д. №191 по улице Комсомольской маршрутка «догнала» ВАЗ-2115 под управлением 31-лентнего водителя, который двигался в попутном направлении.

Спустя несколько часов после аварии, около 20.00, 58-летняя пассажирка маршрутки обратилась в больницу им. Семашко с жалобами на плохое самочувствие из-за полученных травм.

ИА «Орелград»