В Орле суд осложнил интимную жизнь некоторым дамам

10.9.2020 | 7:00 Новости, Общество

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Принято более десяти решений о блокировке сайтов «жриц любви»

Заводской районный суд города Орла в течение нескольких дней удовлетворил более десятка однотипных административных исковых заявлений прокуратуры. Надзорное ведомство выступило в интересах неопределенного круга лиц и просило о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Речь идет о ресурсах, которые за определенную плату предлагали всем желающим воспользоваться услугами интимного характера. Как следует из исков, вход на сайты был свободным, то есть воспользоваться этим могли и дети. Порталы содержали информацию «об оказании услуг сексуального характера». На них были «приведены анкетные данные лиц, оказывающих данные услуги, их фотоизображения, а также указан конкретный перечень услуг».

Также прокуратура указала на то, что на сайтах «имеются номера телефонов для согласования порядка получения услуг и информация о стоимости услуг в зависимости от временных ограничений».

Установить владельцев сомнительных ресурсов прокуратуре не удалось. Но удалось добиться их блокировки, так как суд исковые требования удовлетворил. Он пришел к выводу, что распространение информации об оказании платных интимных услуг противоречит основам конституционного строя Российской Федерации, а сам информационный материал нарушает запреты, установленные федеральным законодательством.

ИА «Орелград»

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