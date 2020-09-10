В Орле узаконили электронные рецепты

Областные власти уравняли бумажные и цифровые рецепты в правах.

Член правительства Орловской области, руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин издал приказ. Чиновник распорядился «использовать на территории Орловской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецепты на лекарственные препараты, сформированные в форме электронных документов». Контроль за исполнением приказа Залогин оставил за собой.

Отметим, что для России это далеко не новшество. Еще в 2018 году в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены изменения. Именно тогда был установлен статус рецепта в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью медработника.

В апреле 2019 года вступил в силу приказ Минздрава РФ, который утвердил механизм обращения новых рецептурных бланков и правила назначения лекарств. Из него следовало, что наряду с бумажными рецептами можно, с согласия пациента или его законного представителя, выписать рецепт в электронном виде.

При этом федеральные власти не стали делать новшество обязательством. Окончательное решение о введении электронных рецептов они отдали на откуп властям субъектов РФ. Согласно федеральному законодательству оформление электронных рецептов возможно только в случае, если региональные власти приняли решение об их использовании наряду с бумажными рецептами. К примеру, электронные рецепты давно уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Омской и Волгоградской областях.

Добавим, что для внедрения механизма регион прежде должен сформировать единое информационное пространство, охватывающее больницы, поликлиники и аптеки. При выписке рецепта врач должен видеть, имеется ли назначаемый препарат в аптеках, прикрепленных к его медучреждению. Кроме того, электронный рецепт должен вноситься в специальную государственную систему и храниться в электронной карте пациента.

ИА «Орелград»