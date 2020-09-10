Ему было 24 года.

При выполнении воинского долга в Сирии погиб выпускник орловского клуба «Десантник» Михаил Мильшин. Об этом 7 сентября рассказали на странице клуба в соцсети.

— Первая потеря среди наших выпускников. При выполнении воинского долга в Сирии погиб Мильшин Михаил. Вечная память тебе, братишка, — написали администраторы группы.

Известно, что Михаилу было 24 года. До 25-летия он не дожил месяца. Это была не первая командировка в Сирию для Мильшина: он летал туда трижды. После армии Михаил остался служить по контракту в 45-й бригаде спецназа ВДВ.

Выпускник орловского центра «Десантник», курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища Мильшин награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

У Михаила осталась маленькая дочь.

Комментарий к посту о его смерти оставила мама Михаила Мильшина. «Я очень горжусь своим сыном и благодарна судьбе, что в его короткой, но яркой жизни был такой неоценимый опыт, который он приобрел в клубе «Десантник». Он был целеустремленным, ответственным и честным! Спасибо вам всем за добрые слова о моем сыне. Помните о нем и берегите себя».

ИА «Орелград»