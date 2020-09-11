Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 114

11.9.2020 | 10:26 Новости, Общество

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Умер еще один пациент

Число погибших от коронавируса на Орловщине достигло 114, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем количество случаев COVID-19 в регионе достигло 7575, за сутки заразились еще 50 человек. Выздоровели 6039 (+51 за день).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 1 051 874, за сутки прибавилось 5504 пациента в 85 регионах. Из них 1240 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 868 107 человек, умерли 18 365.

ИА «Орелград»

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