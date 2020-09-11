Депутатов Орловского горсовета выберут в СИЗО

В следственном изоляторе завершается подготовка к выборам

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, в единый день голосования 13 сентября 2020 года около 100 человек, содержащихся в СИЗО-1 города Орла, смогут принять участие в выборах. Напомним, в этот день в регионе пройдут выборы депутатов Орловского горсовета и дополнительные выборы депутатов представительных органов в ряде муниципальных районов.

В управлении ФСИН пояснили, что правом голоса в местах лишения свободы обладают подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также осужденные, в отношении которых обвинительный приговор суда на момент проведения выборов еще не вступил в законную силу. Как было отмечено выше, на текущий момент в следственном изоляторе областной столицы содержится около 100 таких избирателей.

«В учреждении создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов, а также организовано взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по городу Орлу, — уточнили в УФСИН. — В настоящее время продолжается информирование лиц, содержащихся в учреждении, с использованием внутреннего радиовещания и наглядной агитации об их избирательных правах, времени».

Кроме того, в СИЗО разместили информационные стенды с необходимыми материалами о предстоящих выборах.

ИА «Орелград»