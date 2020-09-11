Детские кружки в Орле снова откроются с 14 сентября

А вот когда в театры пустят зрителей, пока не решено.

С 14 сентября в Орловской области возобновится деятельность кружков и клубов для детей и молодежи в культурно-досуговых учреждениях. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Во всех учреждениях, где идет работа с детьми, примут особые санитарные меры. Такое поручение уже выдали областному управлению культуры.

В сообщении пресс-службы облправительства отмечено, что пока культурно-досуговые учреждения будут закрыты для посетителей. Речь идет о центрах культуры, сельских домах культуры, клубах, домах литераторов, центрах народного творчества, театрах, филармониях, концертных организациях.

— На следующей неделе региональный оперативный штаб рассмотрит вопрос о возможности возобновления деятельности театров со зрителями с учетом соблюдения ограничений Роспотребнадзора, — рассказали в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»