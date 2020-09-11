В Орле 1700 водителей ограничили в правах

Большинство временно лишенных прав оказались алиментщиками.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало о применении такой меры принудительного исполнения, как временное ограничение должников в специальном праве на управление транспортными средствами. Приставы имеют право вынести постановление о приостановлении действия водительских прав. В Орловской области данная мера применяется довольно активно.

Согласно приведенной статистике в настоящий момент ограничены в праве вождения более 1700 орловских водителей. Все они имеют неоплаченные обязательства по исполнительным производствам. Более тысячи из них – это должники по алиментам. Кстати, УФССП попутно развеяло популярный миф.

«Граждане ошибочно полагают, что стать «пешеходами» могут только неплательщики алиментов, — говорят в ведомстве. — Однако должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, не оплачивающие административные штрафы также могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством».

В службе судебных приставов отмечают, что даже временное лишение водительских прав приносит положительный эффект. Далеко не все водители хотят становиться «пешеходами». В этом году, например, орловцы, чтобы вернуть себе права, погасили долги на общую сумму свыше 12,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»