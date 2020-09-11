Облсуд признал законным отказ в регистрации кандидатов в депутаты

Дело о «двойной партийности» дошло до апелляционной инстанции.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, судебная коллегия по административным делам подтвердила законность решения Советского районного суда города Орла. Как уже рассказывал «Орелград», последний ранее принял решение об отмене регистрации кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Напомним, иск подал муниципальный избирком. Из заявления следовало, что еще в июле был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Орловского горсовета от реготделения «Справедливой России». Однако потом члены избиркома узнали о том, что три человека из этого списка являются еще и членами «Единой России». Закон же запрещает участие в выборах гражданам с «двойной партийностью».

Как пояснили в облсуде, еще в первой инстанции были представлены письменные доказательства, в том числе заявления заподозренных кандидатов о принятии их в члены «Единой России». Кстати, написали они их более десяти лет назад.

«Поскольку представитель «Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Орловской области» сомневался в подлинности имеющихся в заявлениях о желании вступить в ряды Всероссийской политической партии «Единая Россия» подписей, для установления истины суду первой инстанции потребовалось назначить судебную почерковедческую экспертизу, — говорится в сообщении пресс-службы Орловского облсуда. — Эксперт, проведя исследования, пришел к выводу о том, что орловцы самостоятельно заполнили заявления о вступлении в политическую партию «Единая Россия».

Также было установлено, что до выдвижения кандидатами в депутаты от одной партии трио орловцев не вышло из рядов членов другой партии. Суд первой инстанции иск избиркома удовлетворил, поскольку кандидаты являлись членами сразу двух политических партий.

Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда с выводами районного суда согласилась. Таким образом, решение Советского райсуда об отмене регистрации троих кандидатов вступило в законную силу.

ИА «Орелград»