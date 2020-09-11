Орловцев призвали отказаться от «зарплат в конвертах»

Инспекция труда распространила любопытную памятку.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала информационную памятку, посвященную легализации зарплат. Она состоит из нескольких разделов, в том числе пугающего – в нем детально описана возможная административная ответственность, предусмотренная законодательством.

По сути, авторы листовки призывают жителей Орловской области отказаться от получения «серых зарплат» и оформить со своими работодателями отношения официально. «Вы должны отстаивать свои права!», – говорится в памятке.

За помощью в легализации можно обратиться в профсоюзную организацию, если таковая имеется на предприятии. В этом случае следует подать «заявление о представлении интересов и защите нарушенных социально-трудовых прав».

Также можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о представлении выписки из индивидуального лицевого счета и к работодателю с письменным заявлением об оформлении трудового договора с указанием реального размера заработной платы. Если начальство игнорирует эти требования, то на него нужно жаловаться.

Сообщить о нарушениях можно не только в Госинспекцию труда. Жалобу примут в областном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в районном или городском отделе по труду, в налоговой инспекции и прокуратуре. Авторы листовки уверяют граждан в том, что в указанных инстанциях им обязательно помогут.

«Молчаливое согласие работников позволяет недобросовестным работодателям использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах и недоплачивать налоги в бюджетную систему и внебюджетные фонды, — напоминают они. — «Белая» заработная плата — это не только Ваши настоящие и будущие социальные гарантии. Это настоящее ваших родственников пенсионного возраста, родителей, бабушек и дедушек. Может быть, это чья-нибудь пенсия по потере кормильца!»

Что касается самого пугающего раздела, то в листовке напоминается об ответственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора. Она же предусмотрена за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Подобное деяние считается административным правонарушением и наказывается штрафом: для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»