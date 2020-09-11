Орловские соцучреждения останутся на «закрытом режиме» до 15 октября

Такое решение принял региональный оперштаб.

В Орловской области до 15 октября продлен закрытый режим работы учреждений социального обслуживания. Такое решение приняли на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Речь идет, в частности, о домах престарелых, инвалидов, детских домах и прочих учреждениях с постоянным пребыванием граждан. Сотрудники в таких заведениях работают вахтами по две недели, а постояльцам запрещают выходить за пределы интернатов.

В правительстве Орловской области назвали продление закрытого режима работы этих соцучреждений «вынужденной мерой», которая направлена на «обеспечение безопасности пациентов».

Впрочем, мера эта, видимо, не до конца себя оправдывает. Напомним, в начале августа из-за вспышки коронавируса в Богдановском доме-интернате, где заразились порядка 90 человек, Орловская область побила антирекорд по скорости распространения заболевания. Проверка показала, что не все сотрудники учреждения соблюдали установленные меры безопасности. «Промежуточные итоги ведомственной проверки показали, что руководством и сотрудниками учреждения не в полной мере соблюдались правила санитарно-эпидемиологической безопасности, имели место факты нарушения закрытого режима работы», — прокомментировала ситуацию первый замгубернатора Валентина Нордмстрем.

ИА «Орелград»