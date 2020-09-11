Орловскому бизнесу посоветовали не спешить с увольнением сотрудников

11.9.2020 | 17:43 Новости, Экономика

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В Орле запустили систему ротации специалистов

На базе центров занятости Орловской области запустили систему ротации специалистов. Об этом говорится в сообщении центра «Мой бизнес», поступившем в редакцию.

«Нововведение призвано не допустить утечку профессиональных кадров, остановить рост безработицы, предоставить местному бизнесу трёхмесячный люфт для восстановления производства», — указано в тексте.

Механизм ротации заключается в том, что организации, которые не могут платить сотрудникам из-за остановки производства, могут на три месяца трудоустроить людей на другие предприятия. Для таких компаний предусмотрена компенсация зарплаты — по одному МРОТ в месяц. Это позволит сохранить опытных специалистов и оптимизировать затраты.

Подробные условия получения нового вида господдержки лучше уточнять в районных центрах занятости населения. Предельный срок предоставления документов для оформления помощи — не позднее 10 ноября текущего года. Необходимую информацию можно найти на сайте job.orl.ru или позвонить по телефонам +7 (4862) 633-445 или +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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