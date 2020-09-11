Почти 7 тысяч человек умерли в Орловской области

11.9.2020 | 14:10 Новости, Общество

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Количество умерших граждан вдвое превысило число родившихся.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области. Согласно обнародованным данным в январе-июле 2020 года в регионе умерли 6984 человека. Это на 146 человек больше, чем годом ранее. По сравнению с предыдущим годом увеличился и разрыв между количеством умерших и родившихся орловцев.

Так, за отчетный период времени в Орловской области на свет появились 3339 детей. Годом ранее родившихся было 3518, то есть уровень рождаемости упал на 179 человек. Таким образом, смертность в регионе в текущем году уже более чем в 2 раза превышает рождаемость.

Подсчитано, что в среднем на каждую тысячу жителей в Орловской области в 2020 году рождается 7,8 младенца, а умирает 16,4 человека. В прошлом году за аналогичный период времени показатели были немного лучше. Пожалуй, относительно позитивной можно назвать только статистику детской смертности. За отчетный период в регионе скончались 17 младенцев в возрасте до 1 года, в то время как годом ранее таковых было 23.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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