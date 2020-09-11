Под Орлом поймали сапера-любителя

Житель Урицкого района незаконно искал в полях и лесах мины и снаряды.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении местного жителя, который ранее проблем с законом не имел. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ).

Судя по материалам дела, молодой человек оказался «любителем истории». Он вооружился металлоискателем и отправился на поиски боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Одну из таких «поисковых» операций мужчина провел в начале марта 2020 года возле деревни Заветово Урицкого района.

Там он выкопал из земли артиллерийский бронебойно-разрывной трассирующий снаряд БР-240, содержащий заряд массой 19,5 грамма бризантного взрывчатого вещества на основе гексогена. Позднее эксперт установил, что этот заряд по-прежнему пригоден для производства взрыва, а сама находка относится к категории взрывных устройств. По закону, сообщить о находке «сапер» должен был в правоохранительные органы, но не сделал этого.

Следующую «поисковую операцию» он провел спустя три недели. На этот раз металлоискатель помог ему обнаружить осколочно-фугасную мину с зарядом массой 90 граммов из бризантного взрывчатого вещества — тротила. Ее он, как и снаряд, отнес к себе домой. В конце апреля в «гости» к нему нагрянули сотрудники полиции. Они проводили оперативно-розыскное мероприятие. В результате у «поисковика» изъяли не только мину и снаряд, но и два десятка патронов калибра 7,62 мм к пистолету образца 1930-1933 годов конструкции Токарева.

Подсудимый полностью признал свою вину, что помогло ему избежать сурового наказания. Учитывая отсутствие криминального прошлого и раскаяние в содеянном, суд наказал его 1 годом лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»