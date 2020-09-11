Уровень грамотности орловцев измерили эксперты

11.9.2020 | 8:00 Новости, Общество

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Орелстат подсчитал количество образованных людей в регионе.

Орелстат подготовил специальный статистический выпуск к Международному дню грамотности. В этом году во всем мире он отмечается 55-й раз. Текущий уровень грамотности жителей Орловской области был замерен по несколько устаревшим данным последней Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году. Но уже скоро они будут актуализированы.

Согласно сведениям переписи 2010 года в регионе проживало 620,1 тысячи жителей в возрасте 15 лет и старше, которые имели основное общее и высшее образование. Из них 391,1 тысячи граждан, или 57,6 процента от общей численности, имели профессиональное образование. Среднее (полное) общее образование имели 122,6 тысячи жителей региона, неполное высшее — 24,8 тысячи.

«Впервые при переписи были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования, — пояснили в Орелстате. — Из общей их численности степень бакалавра имели 3,4 тысячи человек (2,3 процента), специалиста – 136,5 тысячи (94) и магистра – почти 2 тысячи человек (1,3). Среди специалистов с высшим профессиональным образованием у 3,5 тысячи имелось послевузовское образование».

Также в ходе последней переписи в Орловской области насчитали 2,7 тысячи кандидатов различных наук и 468 докторов наук. Примечательно, что доля женщин среди них составляла 49,4 и 40,6 процента соответственно. Большинство обладателей ученых степеней оказались людьми трудоспособного возраста — 77,8 процента кандидатов и 58,5 процента докторов наук.

«Актуализированные данные об образовании населения Орловской области и всей страны в целом будут получены после проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий», — подчеркнули в Орелстате.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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