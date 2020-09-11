В Орле стартовал Единый день голосования

В 2020 году он продлится три дня.

Сегодня, 11 сентября начался основной этап избирательной кампании-2020 в России. Напомним, согласно решению ЦИК Единый день голосования в этом году продлится три календарных дня. Ему предшествовали 10 дней досрочного голосования.

Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, в этом году из-за пандемии коронавируса граждане смогут проголосовать в любой удобный для них день с 11 по 13 сентября. При этом основным днем голосования является 13 сентября.

Разного рода избирательные кампании будут проходить в 83 регионах страны. В Орле, напомним, выбирают депутатов Орловского горсовета шестого созыва. Также идут дополнительные выборы депутатов 10 городских и сельских Советов Орловской области (Болховского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Краснозоренского, Ливенского, Новосильского, Орловского, Покровского, Хотынецкого). Всего в регионе пройдет 17 избирательных кампаний, на которых будут избираться 55 депутатов.

Как уже писал «Орелград», благодаря решению ЦИК Орловской области в этом году выборы в регионе продолжаются почти две недели. Так, со 2 сентября в Орловской области шло досрочное голосование. В нем могли принять участие те орловцы, которые в Единый день голосования 13 сентября 2020 года по уважительной причине не будут находиться по месту своего жительства.

Процедура досрочного голосования включала выборы на дому и даже во дворах многоэтажек.

Как рассказали в избиркоме Орловской области, самыми масштабными станут выборы в Орле. В горсовет предстоит выбрать 38 депутатов (10 мандатов – по пропорциональной системе, 28 – по мажоритарной).

— В выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по состоянию на 9 сентября 2020 года участвуют 419 кандидатов, в том числе 283 кандидата – в составе списков кандидатов по единому округу, 136 кандидатов – по одномандатным избирательным округам. По одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах в органы местного самоуправления Орловской области в выборах участвуют 37 кандидатов, — рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

ИА «Орелград»