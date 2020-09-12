Имущество «Дормаша» пустили с молотка

Выручка от проведения торгов немногим превысила 15 миллионов рублей.

Орловское ЗАО «Дормаш» реализовало с торгов еще часть недвижимого имущества и оборудования. Об этом со ссылкой на аукционную документацию сообщает «Коммерсант». Напомним, многострадальный завод, некогда один из флагманов региональной промышленности, уже несколько лет находится в процедуре банкротства. Общая сумма требований кредиторов превышает миллиард рублей.

В данном случае активы завода дорожно-строительной техники приобрели несколько орловских предпринимателей и столичная компания. Сообщается, что заводское имущество было выставлено на торги в составе четырех лотов. Общая выручка от его продажи составила 15,3 миллиона рублей.

По данным «Коммерсанта», один из бизнесменов приобрел земельный участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров, здание площадью 3,7 тысячи квадратных метров и несколько аппаратов, заплатив за все 4,9 миллиона рублей. Московская компания «Открытие телеком» купила участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров, котельную, насосную станцию, наружную теплосеть и множество агрегатов за 4,8 миллиона.

Оставшиеся имущество приобрели еще два орловских бизнесмена. Один из них купил участок площадью 22,7 тысячи «квадратов» и четыре здания общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, а второй — участок в 4,5 тысячи «квадратов».

ИА «Орелград»