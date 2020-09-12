Орловец получил долгий срок за пирролидиновалерофенон

Наркотическое средство в ходе обыска у него дома нашли полицейские.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении вещества под названием «пирролидиновалерофенон». Как установила экспертиза, оно является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Было установлено, что мужчина приобрел его при помощи мессенджера «Телеграм» без цели сбыта, а для личного употребления. По смартфону он нашел некий «интернет-магазин», который на условиях анонимности торговал наркотиками. Сделав и оплатив заказ, молодой человек получил инструкцию: продавец указал ему местонахождение тайника с заложенным в него наркотиком.

За «зельем» и обратно подсудимый ездил на рейсовом автобусе. Всего из тайника он извлек шесть пакетиков с пирролидиновалерофеноном, изготовленных из фольги. Все это он привез домой, где наркотик и был обнаружен и изъят сотрудниками полиции. В суде уточнили, что объем обнаруженных и изъятых наркотических средств, с точки зрения закона, является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, приговор еще может быть обжалован.

ИА «Орелград»