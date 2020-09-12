Орловский МФЦ могут признать лучшим в России

Для этого центру потребуется пройти несколько этапов конкурса.

В Орловской области утверждено положение о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Соответствующий приказ издал департамент информационных технологий. Он же выступит организатором на уровне региона.

Из документа следует, что конкурс проводится для обеспечения соответствия деятельности структурных подразделений областного МФЦ установленным требованиям. Кроме того, организаторы планируют выявить «проблемы и тенденции развития системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Впрочем, основная цель, как и у любого конкурса, заключается в оценке качества работы сотрудников таких центров. Организаторы также обещают поощрить лучшие практики предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Орловской области по принципу «одного окна».

В конкурсе примут участие как обособленные структурные подразделения областного МФЦ, так и специалисты по приему и выдаче документов. Победителем может стать команда, отдельный участник или проект. Всего предусмотрено три номинации: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». Победители смогут принять участие в аналогичном всероссийском конкурсе и побороться там за звание лучшего центра страны.

ИА «Орелград»