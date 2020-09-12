Под Орлом мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома

Житель Верховья попал под суд из-за нежелания идти пешком.

Верховский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя, который был признан виновным в угоне чужого автомобиля. Было установлено, что корыстной цели мужчина не имел. То есть он угнал автомобиль не ради наживы – не для того, чтобы его продать или разобрать на запчасти.

Причина оказалась куда более банальной. Мужчина просто не желал пешком идти домой. Он увидел на улице припаркованную машину, забрался в нее, разбив стекло, вынул личинку замка зажигания, затем сумел запустить двигатель и поехал домой на чужой машине. Произошло это в мае 2020 года. Угонщик полностью признал свою вину и просил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год и 7 месяцев. Впрочем, суд постановил лишение свободы считать условным и назначил испытательный срок также в 1 год. В течение этого времени осужденный должен доказать свое исправление. Впрочем, данный приговор сейчас обжалуется в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»