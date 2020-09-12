Работу орловских тренеров оценит спецкомиссия

Результатом оценки может стать повышение категории.

Управление физической культуры и спорта Орловской области утвердило правила оценки результатов профессиональной деятельности тренеров и спортивных специалистов. Проверять их на соответствие требованиям к присвоению квалификационных категорий будет специальная комиссия.

Основными принципами ее работы областное управление объявило коллегиальность, гласность и открытость. Именно эти качества, по мнению авторов документа, обеспечат объективное отношение членов комиссии к тренерам и позволят не допустить дискриминации при присвоении квалификационных категорий. Отметим, что от категории напрямую зависит зарплата тренера.

Комиссия будет наделена правом присваивать несколько категорий, в частности «тренер высшей квалификационной категории» и «тренер первой квалификационной категории». К ней также будут предъявляться обязательные требования. Например, член комиссии должен иметь высшее профессиональное образование, а его стаж работы в области физической культуры и спорта должен составлять не менее 5 лет. Кроме того, члены комиссии обязаны отлично знать нормативно-правовую базу, касающуюся физкультуры и спорта.

В документе отмечено, что при присвоении квалификационных категорий будут оцениваться результаты профессиональной деятельности тренеров и специалистов за четыре года, предшествовавших дню подачи их заявления.

ИА «Орелград»