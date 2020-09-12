Расходы администрации губернатора проверит аудитор

Самую важную структуру ожидает внутренний финансовый аудит.

Администрация губернатора и правительства Орловской области утвердила положение о собственном внутреннем финансовом аудите. Документ во многом дублирует федеральные стандарты. Из него следует, что объектами такого аудита будут являться «бюджетные процедуры и (или) составляющие эти процедуры операции (действия) по их выполнению».

Его проведение поручат уполномоченному должностному лицу, а именно начальнику отдела контроля в бюджетной сфере. Этот отдел является структурным подразделением главного контрольного управления губернатора и председателя правительства Орловской области. Впрочем, это управление, в свою очередь, входит в структуру администрации губернатора.

Словом, в роли аудитора выступит один из собственных сотрудников, причем далеко не самый высокопоставленный. Однако в приказе имеется весьма солидный пункт о его работе. Он гласит, что «деятельность уполномоченного должностного лица основывается на принципах законности, функциональной независимости, объективности, компетентности, профессионального скептицизма, системности, эффективности, ответственности и стандартизации».

Получается, что при оценке финансовых потоков, которые протекают через администрацию губернатора, аудитор должен быть законником и скептиком. И это несмотря на то, что данными потоками управляют более высокопоставленные чиновники. В документе заявлен принцип независимости, но как оно будет на практике, вопрос открытый.

Добавим, что план проведения аудита на очередной финансовый год должен включать не менее двух мероприятий. Решение о внесении в него изменений принимается руководителем администрации губернатора на основании «мотивированной служебной записки уполномоченного должностного лица». Срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 30 рабочих дней.

Заключение должно содержать описание нарушений и недостатков, в случае их выявления, а также их причин и условий. Также аудитор будет обязан описать выявленные в ходе анализа бюджетные риски и дать предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента.

ИА «Орелград»