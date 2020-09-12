Строительство дома в Орле признали масштабным проектом

Клычков разрешил выделить землю под строительство без торгов.

В Орловской области планируется реализация очередного масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о возведении многоэтажки на улице Холодной в Орле. Проект так и будет называться — «Дом на Холодной». Он предусматривает возведение многоквартирного девятиэтажного двухподъездного жилого дома.

Областные власти выделят под застройку земельный участок общей площадью 5089 квадратных метров, причем предоставят его в аренду без проведения торгов. Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков — на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-Инвест». Напомним, в регионе действует соответствующий закон. Он позволяет чиновникам выделять землю без торгов в случае, если речь идет о действительно масштабном инвестиционном проекте.

В данном случае чиновники решили, что так оно и есть. По их мнению, проект соответствует критериям, установленным областным законом. Кстати, согласно последнему отдавать землю в аренду без торгов разрешено только под строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

ИА «Орелград»