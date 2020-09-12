В Орле осудили уроженца Донецкой области

Мужчина попался на мелкой краже из магазина.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении уроженца города Горняк Донецкой области. Его признали виновным в совершении мелкого хищения чужого имущества. Из материалов дела следует, что мужчину задержали сотрудники одного из сетевых магазинов областного центра.

Преступление было совершено в марте 2020 года. Как пояснили свидетели, вошедший в торговый зал посетитель сразу вызвал подозрение своим поведением. За ним решили присмотреть при помощи камер видеонаблюдения. Последние зафиксировали, как мужчина снимает со стеллажей товары и прячет их за пазуху.

Когда «покупатель» проходил мимо кассы, его остановили работники магазина. Они поинтересовались у него, не забыл ли он оплатить товар. Мужчина заявил, что ничего не брал, и его попросили пройти в подсобное помещение. Затем на место были вызваны сотрудники полиции.

В подсобке «задержанный» выложил из-за пояса надетых на нем брюк и из-под куртки три банки растворимого кофе на общую сумму 1,4 тысячи рублей. За попытку их хищения и завели уголовное дело. Выяснилось, что за несколько месяцев до этого происшествия он уже попадался на аналогичной краже. Вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»