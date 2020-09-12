В Орле открылась цифровая школа

В ОГУ заработала новая смена летней школы «Территория успеха»

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, в опорном вузе стартовала новая смена так называемой летней школы. Ее участниками станут 150 учеников, включая 14 иностранцев. Обучать их будут по шести направлениям, которые в обычной школе не найдешь: «Электроника», «Блоки управления», «Электромонтаж», «Нейронная сеть», «3D моделирование» и «Беспилотные воздушные средства (БВС)».

«Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу проекта, — уточнили в ОГУ. — Как отметил руководитель летней школы Николай Маркин, все участники в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и дезинфицировать руки предоставляемыми антисептическими средствами. Также будет использоваться рециркулятор воздуха для обеззараживания помещений».

В вузе пояснили, что смена организована на средства гранта, полученного из федерального бюджета. Соответствующее соглашение ОГУ заключил с Министерством просвещения РФ в феврале 2020 года. Работа летней школы является частью проекта «Успех каждого ребенка», который, в свою очередь, входит в состав нацпроекта «Образование». Методическую поддержку вузу оказывает ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

«Для подготовки к запуску летней школы «Территория успеха» и формирования цифровых компетенций было закуплено оборудование и обновлена материально-техническая база, — рассказали в ОГУ. — В частности, были приобретены компьютеры, подготовлены проектные лаборатории для проведения командных занятий, видеосистема для дистанционных занятий, оборудование для обучения школьников передовым направлениям техники и технологий. Педагоги дополнительного образования прошли повышение квалификации в области современных технологий».

ИА «Орелград»